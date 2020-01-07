مجلس رابطة العالم الإسلامي يدين التدخل التركي في ليبيا

أعرب المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي باجتماعه الرابع والأربعين في مكة المكرمة، في بيان صدر عنه الثلاثاء باسم الشعوب الإسلامية، عن تأييده لما صدر عن لقاء القمة التاريخية للوحدة الإسلامية الذي عقدته الرابطة بمكة المكرمة في 5-6 ربيع الآخر 1440هـ، مستذكراً "دعوة المجتمعين الأمة المسلمة إلى الاستمساك بما أرسته الشريعة الإسلامية من معاني الأخوة والوحدة والتحذير من الفرقة وبيان خطرها، وأن الأمة الإسلامية لم تعانِ عبر تاريخها مثلما عانت من أساليب شق صفها اتباعاً للهوى والضلال".

ودعا المجلس إلى "تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي باعتبارها مظلة جامعة للدول الإسلامية، تعمل على ردم الفجوات وتجسير العلاقات بين دول العالم الإسلامي"، مؤكداً أن "الأمة المسلمة تتطلع في هذه الفترة الدقيقة إلى المزيد من التلاحم والتعاون".

إلى ذلك أدان التدخل في الشأن الدولي بوصفه خرقاً للنظام الدولي ومهدداً لاستقرار الدول وأمنها. وفي ذات الوقت أدان التدخل التركي في الشأن الليبي، مندداً بقرار البرلمان التركي في هذا الشأن. كما أكد أن وعي المسلمين بدورهم الحضاري المنفتح بإيجاب على الجميع مطلب مهم.

وأشاد المجلس بـ"الجهود المخلصة التي تبذلها الدول الإسلامية الحريصة على وحدة الصف الإسلامي"، شاكراً "جهود خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على مبادرات العمل الإسلامي المشترك ودعم جهود السلام والوئام حول العالم".