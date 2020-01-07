وفاة لاعب المنتخب السعودي السابق خميس العويران

توفي لاعب المنتخب السعودي السابق وناديي الهلال والاتحاد خميس العويران، صباح الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وكان العويران قد أجرى عملية جراحية في مدينة الملك فهد الطبية بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى قبل عام.

لاحول ولاقوة إلا بالله

رحم الله الكابتن خميس العويران وادخله فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.#خميس_العويران_في_ذمة_الله pic.twitter.com/PjXad6ptiU — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) January 7, 2020

من جانبه، غرد الإعلامي مصطفى الآغا: "لاحول ولا قوة إلا بالله رحم الله الكابتن خميس العويران وأدخله فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يشار إلى أن خميس العويران لعب للهلال في الفترة بين 1987 و2001، ثم انتقل إلى الاتحاد ما بين 2001 و2007، واعتزل اللعب بعد انتهاء عقده.

فيما شارك خميس العويران مع المنتخب السعودي من منتصف التسعينات حتى عام 2004.