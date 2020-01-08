الرياض.. "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت" ينطلق الجمعة

تبدأ في العاصمة السعودية، الرياض، الجمعة، فعاليات "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت" في نسخته الثانية الذي تنظمه وزارة الثقافة السعودية، في الحي الدبلوماسي، ويستمر من 10 إلى 30 يناير/كانون الثاني 2020 بمشاركة 20 فناناً من المملكة والعالم، من بينهم النحّاتان السعوديان عصام جميل وفيصل النعمان.

وسيتولى الفنانون تنفيذ منحوتات جديدة في حي السفارات، مستوحاة من جبل طويق الشهير الذي يعد أحد أبرز المعالم الجغرافية في المملكة برمزيته ودلالته التاريخية، حيث سيطوّع الفنانون الرخام الأبيض ويصنعون منه أعمالاً تُحاكي الرمزية التاريخية لهذا المعلم الحضاري وتعبر عن روحه الأصيلة.

ويحضر في المناسبة نحّاتون من مختلف دول العالم، هم: كارول ترنر من أميركا، و إيزابيل لانغتري من بريطانيا، ونيكولاي كارليخانوف من روسيا، ونيكولاي فليسيق من فرنسا، وهيروشي مياوتشي من اليابان، وأنطونيوس مايرودياس من اليونان، وبيتر بوريسوف من بلغاريا، وعلي جبار من العراق، ومارينو دي بروسبيرو من إيطاليا، وريناتو برونيلو من البرازيل، وخوسيه سانز من إسبانيا، ورافاييل ألكساندر من ألمانيا، وبيتر موقوسانو من رومانيا، ويانغ ليو من الصين، وبياو وانغ من تايوان، وفاليريان جيكيا من جورجيا، وناجي فريد من مصر، ومحمد بو عزيز من تونس.

موضوع يهمك أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء على اقتحام منزل ناشطة مجتمعية والاعتداء عليها وعلى أطفالها بالضرب على خلفية... الحوثيون يعتدون على ناشطة بالضرب بسبب منشورات على فيسبوك اليمن

ويأتي "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت" في نسخته الثانية بعد النسخة الأولى التي أقيمت في مارس/آذار الماضي بمشاركة 23 فناناً من المملكة ومختلف دول العالم.

وتهدف الوزارة من تنظيمه إلى تهيئة منصات ثقافية يلتقي خلالها المبدعون في المملكة بنظرائهم من العالم، إلى جانب إرساء منظومة تمكينية متكاملة تسهم في ازدهار المشهد الثقافي والفني في المملكة، وتدعم الفنانين السعوديين المعاصرين والموهوبين والأفراد والجهات ذات العلاقة في قطاعات الفنون، لتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي.