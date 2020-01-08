الملك سلمان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد

تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

فقد تسلم أوراق اعتماد كل من: سفير جمهورية كوستاريكا فرانسيسكو شاكون هيرنانديز، وسفير جمهورية تشيلي خورخي داكاريت، وسفير جمهورية كوسوفا لولزيم مييكو، وسفير جمهورية المجر بالاش شلماسي، وسفيرة جمهورية الجبل الأسود دوشانكا جينيتش، وسفير جمهورية تنزانيا علي جابر مواديني، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيدي عالي سيدي عالي، وسفير جمهورية موريشيوس شوكت علي سودهن.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم نقل تحياته لأصحاب الفخامة قادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم.

من جهتهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات بين دولهم والمملكة.

وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة