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الملك سلمان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد

المصدر: الرياض - العربية.نت
جانب من لقاء الملك سلمان بالسفراء الجدد
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تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

فقد تسلم أوراق اعتماد كل من: سفير جمهورية كوستاريكا فرانسيسكو شاكون هيرنانديز، وسفير جمهورية تشيلي خورخي داكاريت، وسفير جمهورية كوسوفا لولزيم مييكو، وسفير جمهورية المجر بالاش شلماسي، وسفيرة جمهورية الجبل الأسود دوشانكا جينيتش، وسفير جمهورية تنزانيا علي جابر مواديني، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيدي عالي سيدي عالي، وسفير جمهورية موريشيوس شوكت علي سودهن.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم نقل تحياته لأصحاب الفخامة قادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم.

جانب من لقاء الملك سلمان بالسفراء الجدد جانب من لقاء الملك سلمان بالسفراء الجدد

من جهتهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات بين دولهم والمملكة.

وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة

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