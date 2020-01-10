جدة تستفيق على حريق في برج تحت الإنشاء

استفاقت مدينة جدة شرق السعودية، صباح الجمعة، على حريق اندلع في أحد الأبراج تحت الإنشاء، في الوقت الذي باشرت فيه فرق الدفاع المدني بكامل معداتها وتجهيزاتها في إخماد الحريق الذي لا يزال مستمراً.

إلى ذلك بث الدفاع المدني السعودي على حسابه الرسمي في "تويتر"، صوراً تظهر اندلاع النيران في أسطح أحد الأبراج. وجاء في التغريدة: "يباشر الآن مدني جدة حادث حريق اندلع في برج تحت الإنشاء بكورنيش جدة والفرق تكافح الحريق".

موضوع يهمك في أول خطوة فنية لها بعد طلاقها، أطلقت الفنانة السورية أصالة نصري الكليب الكامل لأغنية "شامخ" (من تأليف الأمير بدر بن... أول تعليق لأصالة بعد طلاقها.. "لم تنطفئ بعيني الحياة" ثقافة وفن

وفي تمام الساعة 11:27 من صباح الجمعة، غرد الحساب نفسه: "نسبة السيطرة على الحادث 60% ولا زالت عمليات الإخماد مستمرة دون أي إصابات ولله الحمد".