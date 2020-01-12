تخيل كم بلغ سعر عود رابح صقر في ليلة تكريمه بالرياض؟

في ليلة شتوية باردة، احتضنت العاصمة الرياض حفل تكريم الفنان رابح صقر، وسط حضور جماهيري كبير، غنى فيها الموسيقار رابح أجمل وأشهر أغانيه خلال مسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من 40 عاماً.

حزمة الأغاني التي قدمها "محمد، شفته البارح، خلاص، قلته، ما هو بكيفك، صفحة الماضي، مغرورة، أنت ملك" وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور رغم الأجواء الباردة.

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في الوقت نفسه تصدر وسم #ليلة_الموسيقار_رابح_صقر الترند العالمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتم خلال الحفل عرض العود الخاص بالفنان رابح صقر في مزاد علني، حتى تجاوز سعر بيعه مليون ريال، ليسجل بذلك رقما قياسيا.

وفي مداخلة هاتفية من الولايات المتحدة الأميركية لرئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، قدم شكره للحضور وللفنان رابح صقر وللشركة العالمية التي قدمت لوناً وشكلاً مختلفاً في التنظيم والإخراج، للظهور بحفل يليق بالمحتفى به، واختتم حديثه بطلب أغنية "أنت ملك".

وتضمن الحفل فيلما وثائقيا شارك فيه الشاعر الأمير سعود بن عبدالله، والشاعر الأمير نواف بن فيصل، والملحن سهم وغيرهم من الأسماء المؤثرة على المستوى الفني، وأكدوا أحقية لقب الموسيقار للفنان رابح صقر، وفخورين أن الفنان هو ابن الوطن، متمنين له التوفيق ومزيدا من العطاء والتقدم.

إلى ذلك أكد الفنان رابح صقر شكره لكل من ساهم وساعد في إنجاح هذا الحفل وقال: "في هذه الليلة أقدم شكري لكل من ساهم خلال مسيرتي الفنية بكل شيء، وعند كل أغنية أفكر بالجمهور كثيراً، لأن إرضاءهم صعب، لذلك أفكر باللحن والكلمة والتوزيع وكل شيء لأجل أن يظهر العمل لائقا بهذه الجماهير التي هي سندي ودائماً معي في حلي وترحالي".