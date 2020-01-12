جسر الملك فهد يحقق أعلى نسبة عبور منذ افتتاحه

حققت جوازات جسر الملك فهد، المنفذ السعودي مع مملكة البحرين، السبت، أعلى إحصائية عبور للمسافرين منذ افتتاح الجسر، وبلغت 131,177 مسافراً. وكانت أعلى إحصائية يومية سابقة 129,437 مسافراً، وسُجلت السبت بتاريخ 29 / 8 / 1440هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي في جوازات المنطقة الشرقية، العقيد معلا بن مرزوق العتيبي، أن حركة عبور للمسافرين تميزت بالانسيابية والسلاسة بفضل الله ثم جهود العاملين بجوازات جسر الملك فهد، والتعاون القائم بين الجهات ذات العلاقة بالجسر وللتعامل معها وفق الخطط المعدة مسبقًا، التي تضمنت فتح جميع المسارات والكونترات، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات دون الإخلال بالجوانب الأمنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية.