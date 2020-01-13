السفارة السعودية في الفلبين تحذر المواطنين من بركان "تال"

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الفلبين المواطنين من السفر لمدينة تقيتا في الفلبين، نظراً لنشاط بركان "تال"، مشيرة إلى أن السلطات الفلبينية علقت الرحلات في مطار نينيو أكينو الدولي، حتى إشعار آخر بسبب وصول أدخنة بركان "تال" إلى المطار.

ودعت الموطنين أنه في الحالات الطارئة نرجو التواصل على أرقام التالية: هاتف السفارة: 0063288564444 هاتف شؤون السعوديين الطوارئ:0063188073636 -00639178936565 أو عن طريق إيميل السفارة PHEMB.MOFA.GOV.SA .

وأوقفت المدارس والشركات في العاصمة الفلبينية مانيلا أنشطتها، اليوم الاثنين، بعدما أطلق البركان سحبا من الرماد في أنحاء المدينة وحذر خبراء الزلازل من احتمال ثوارنه في أي وقت وحدوث أمواج مد عاتية "تسونامي".

وأجبرت السلطات آلاف الناس على ترك منازلهم حول "تال"، أحد أصغر البراكين النشطة في العالم، الذي نفث رمادا لليوم الثاني من فوهته الواقعة في وسط بحيرة على بعد 70 كيلومتراً جنوب مانيلا.