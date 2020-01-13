الملك سلمان يصل الرياض عائداً من سلطنة عمان

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الاثنين، إلى الرياض عائداً من سلطنة عمان بعد تقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وصل في وقت سابق الاثنين، إلى العاصمة العمانية مسقط لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار مسقط الدولي، كان في استقباله شهاب بن طارق آل سعيد، مستشار جلالة السلطان، وبدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين.

كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين، سفير المملكة العربية السعودية لدى سلطنة عُمان عيد الثقفي، والملحق العسكري العميد عبدالله الشدي، وأعضاء السفارة السعودية في عُمان.

وكان خادم الحرمين الشريفين غادر، في وقت سابق، إلى سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، بحسب ما ورد في بيان من الديوان الملكي.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً، اليوم، بإنابة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة.

وكان البلاط السلطاني في عُمان نعى فجر السبت، السلطان قابوس بن سعيد.

كما أعلن البلاط الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين التالية.

هذا وأدى هيثم بن طارق، السبت، اليمين الدستورية بعد تنصيبه سلطاناً لعمان خلفاً لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد، وفق ما أعلنت الحكومة.