خارجية اليابان: تبعات عالمية لأي مواجهة عسكرية بالمنطقة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية ماساتو أوتاكا، إن لقاء رئيس وزراء اليابان شينزو آبي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تناول ثلاثة محاور رئيسية، هي التوترات الحاصلة بالمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، واستضافة السعودية لقمة مجموعة العشرين.

وأضاف أن اليابان تعرب عن تقديرها للجهود الإصلاحية التي يقوم بها ولي العهد السعودي، مضيفا أن "هذه الإصلاحات ليست مهمة للسعودية فقط، بل سيكون لها تأثير على المنطقة والعالم أجمع".

وأوضح ماساتو أوتاكا أن اليابان قررت إرسال سفينة بحرية لمياه الخليج العربي لغرض جمع المعلومات، مبيناً أن أي مواجهة عسكرية في المنطقة سيكون لها تبعات على مستوى العالم، مشددا على اتفاق المملكة واليابان على العمل لدعم السلام والاستقرار بالمنطقة، موضحا أن اليابان حليفة لأميركا ولها علاقة قديمة بإيران، لذلك هي تلعب دوراً في تخفيف التوتر في المنطقة.

وعن التعاون بين البلدين قال المتحدث باسم الخارجية اليابانية إن حجم الاستثمارات بين البلدين يصل لأكثر من ثلاثين مليار دولار، ويوجد بين البلدين 69 محوراً للتعاون من بينها عملية التصنيع المحلي، وتطوير الموارد البشرية ورفع طاقتها، والتعليم، والثقافة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية على دعم اليابان لاستضافة السعودية لقمة الدول العشرين، مؤكدا استعداد اليابان لمساعدة المملكة لإنجاح هذه الاستضافة.

وكان ولي العهد السعودي، التقى في العلا، اليوم الأحد، رئيس وزراء اليابان شينزو آبي. وقد صافح الرئيس الياباني فور وصوله المخيم الشتوي مستقبليه من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء، وسط ترحيب من الفرق الشعبية التي قدمت عروضاً فنية من التراث الشعبي الذي يقام في المناسبات السعودية قديماً.

وخلال جلستهما في "بيت الشعر" اطلع الرئيس الياباني على التراث والثقافة السعودية الأصيلة.

ووصل رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، السبت، إلى الرياض في أولى محطات جولته الخليجية، ومن المقرر أن يلتقي الملك سلمان، حيث يبحث الطرفان سبل تخفيف حدة التوتر الذي تشهده المنطقة.

هذا وتمتد جولة آبي مدة خمسة أيام، إذ تشمل بالإضافة إلى السعودية كلا من الإمارات وسلطنة عمان.