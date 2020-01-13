وزير عدل أميركا: لا دليل على تورط طلبة سعوديين بجماعات إرهابية

قال وزير العدل الأميركي وليام بار، إنه لا يوجد دليل على تورط الطلبة السعوديين مع جماعات إرهابية أو معرفتهم المسبقة بواقعة إطلاق النار التي وقعت في ولاية فلوريدا في ديسمبر الماضي.

وأكد بار أن السعودية تقدم دعما كاملا للتحقيق في حادثة فلوريدا، وشدد أيضا على ضرورة أن يحسن الجيش الأميركي من عمليات التدقيق مع المتدربين الأجانب.

وكان طالب سعودي قد أطلق النار في 6 ديسمبر من 2019 في قاعدة عسكرية في ولاية فلوريدا مما أدى لوفاة وإصابة عدد من المواطنين الأميركيين.

وعند وقوع الحادثة، أعلن رئيس فريق المحققين بمكتب التحقيقات الاتحادي أن المحققين يعتقدون أن ضابطاً بسلاح الجو السعودي تصرف بمفرده، عندما قتل ثلاثة أشخاص وأصاب ثمانية آخرين في قاعدة بنساكولا التابعة للبحرية الأميركية في ولاية فلوريدا الأميركية، وفق ما أوردت وكالة رويترز.