مصادر "العربية.نت".. تكشف حقيقة تعيين امرأة مديرة لتعليم جدة

أوضحت مصادر مطلعة في وزارة التعليم السعودية لـ"العربية نت"، أن تعيين ندى السماعيل في المرتبة الرابعة عشرة، ليس تكليفاً بإدارتها التي يشرف عليها حالياً الدكتور سعد المسعودي وإنما ترقية على المرتبة فقط.

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسته، الثلاثاء، على تعيين ندى بنت صالح السماعيل، في وظيفة مدير عام تعليم محافظة جدة بالمرتبة الرابعة عشرة، عبر خبر بثته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتحمل السماعيل درجة الماجستير في التربية من جامعة الملك سعود بالرياض، فيما شغلت منصب مدير عام الطفولة المبكرة في وزارة التعليم، كما عملت في التعليم والإشراف التربوي، إلى جانب شغلها منصب رئيسة قسم ومساعدة للشؤون المدرسية، ومشرفة عموم في ديوان الوزارة.

بينما كُلّف الدكتور سعد المسعودي بتولي منصب مدير عام للتعليم بجدة قبل نحو 5 أشهر، بقرار من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إثر تقلد الأول العديد من المناصب خلال مسيرته المهنية.

ونال الدكتور سعد المسعودي درجة الدكتوراه في الأحياء الدقيقة الطبية من كلية كارديف بجامعة ويلز في بريطانيا، ومن أبرز المناصب التي تقلدها إدارة مركز تطوير التعليم الجامعي، والإشراف على برامج تنمية الإبداع والتميز بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة.