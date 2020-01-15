نادي الإبل يمنح السعودية واجهة سياحية.. وهذا السبب

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في دورته الرابعة، في الصياهد الجنوبية للدهناء 120 كيلومتراً عن الرياض، مشاركة 13 لجنة، ما بين لجان التنظيم والمراسم والتشريفات والاستقبال، والتنسيق والتحكيم، ورجال الأمن تجاوز عددهم الـ2000 رجل أمن من جميع القطاعات والوحدات والمساندة الخارجية، حيث تم تغطية 56 كلم مربعا أمنياً، بما في ذلك اللجان الإعلامية.

ومنحت اللجان الإشرافية قرابة الـ4500 تصريح دخول، سواء لمُلاك الإبل ومرافقيهم ذوي التصاريح الخاصة، أو المقاولين والموظفين والإعاشة والمواد التموينية، والإشراف على دخول وخروج المعدات الثقيلة.

ومن الجانب الاقتصادي، يُعد سُوق شارع الدهناء، الذي يمتد على نحو 10 كيلومترات، بالإضافة إلى سوق الإبل الذي يمتد حوالي 6 كلم متر، في منطقة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد الجنوبية للدهناء 120 كيلومتراً شرق الرياض، من أكبر الأسواق الموسمية على مدار العام.

ومن ناحية المخيمات، فقد تم توفير خدمات المبيت من خيام مجهزة، كذلك فندق الفويلق، ومعرض وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات، ومزاد النخبة، هذا، بالإضافة إلى المخيمات المخصصة لملاك الإبل والتي بلغت 46 مخيما، والمخيمات المخصصة لاستثمار الشركات في المخيمات 138 مخيما، فيما وصل عدد العزب إلى 697 عزبة.

وفيما يخص الأُسر المُنتجة، فقد تم تخصيص 84 محل للأُسر المُنتجة، حيث قدمت إدارة نادي الإبل 30 محلاً منها مجاناً، بالإضافة إلى 10 فود ترك، و310 محلات تجارية، و20 أراضا لخيام المبيت، و35 أرضا لشركات الخيام، و45 محلا لبيع مستلزمات الإبل، و42 محلا لبيع الأعلاف، و40 حظيرة للأغنام، وسوق الإبل تم توفير عدد 310 شبكات للإيجار.

وعن أعداد الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، فقد بلغت 31.622 رأس، حيث بلغ عدد الإبل المشاركة بجميع الفئات 14.566 رأس للتنافس على جائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل.

وحول سباق الهجن، فقد بلغ عدد الإبل المشاركة في سباق الهجن 5457 رأسا، وبلغ عدد الحالات العيادية والجراحية 4845 رأسا، فيما بلغت أعداد الإبل المرقمة والمفحوصة بموقع المهرجان 6794 رأسا، وشارك في المهرجان 75 فريقا بيطريا تابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأعاد مهرجان الملك عبد العزيز للإبل الحيوية لـ"صحراء الدهناء" أو "الصياهد الجنوبية" التي كانت إحدى مناطق تجمع الطرق التجارية من شرق الجزيرة العربية إلى غربها والعكس، مجدداً لواجهة الحياة السياحية عبر أضخم تجمع ثقافي رياضي بري.

وعمل نادي الإبل بكل إمكاناته من أجل خدمة الإبل ومُلاكها وكذلك محبو الإبل بالشكل الذي يرضي طموحات الجميع، ويسعى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل إلى تقديم تجربة السعودية في تنظيم مسابقات الإبل والهجن طيلة العقود الماضية.