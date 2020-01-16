ما هو فريق حماية العلا الذي التقاه وزير الثقافة السعودي؟

التقى وزير الثقافة السعودي محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان، أمس، بفريق برنامج حمّاية في العلا لمتابعة عمل الفريق والوقوف على احتياجاتهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

وأعرب الوزير عن سعادته بالإقبال الكبير الذي شهده البرنامج من مشاركة أبناء وبنات العلا ووعيهم بأهمية الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في العلا وصونه للأجيال القادمة.

وكانت قد أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا برنامج حماية في ديسمبر 2018 خلال تدشين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لرؤية العلا.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي وتشجيع المشاركة المجتمعية في جهود الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي والطبيعي الاستثنائي بالمحافظة.

ويوفر "حمّاية" 2500 فرصة مشاركة مجتمعية لأهالي المحافظة من خلال إشراكهم بشكلٍ مباشر وفعّال ليقوموا بدورٍ محوري في صون تراث العلا وبيئتها وطبيعتها للأجيال القادمة.

وفي إطار البرنامج، تم تنظيم 24 ورشة عمل أسبوعية للمشاركين تعرفوا خلالها على أهم المواقع التاريخية والأثرية والتراثية بمحافظة العلا وكيفية الحفاظ عليها وتعريف العالم بها للمساهمة في دعم خطط التطوير التي تشهدها المحافظة، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي للهيئة في تحويل العلا إلى واحدة من أبرز الوجهات التراثية والسياحية في المنطقة والعالم، وتقديم العلا كهدية المملكة إلى العالم.

وخلال اللقاء، استمع وزير الثقافة السعودي محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا لعدد من أعضاء "حمّاية" الذين شاركوا تجاربهم وخبراتهم التي اكتسبوها في البرنامج من خلال ورش العمل والحملات التي نظمها البرنامج لإزالة التعديات المشوهة للمواقع الطبيعية والتراثية والعمل الميداني والتوعوي الذي شاركوا به.

وأكد أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعمل يدًا بيد مع مجتمع العلا الذي يمثل الشريك الرئيسي في كل ما تقوم به الهيئة من جهود لتطوير المحافظة، وأعرب عن تقديره لجهود أبناء وبنات العلا في حفظ وصون تراث المنطقة.

كما صرح أن هناك فرصا وظيفية دائمة تنتظر المؤهلين من أعضاء فريق حمّاية لينضموا لجوالي محمية شرعان الطبيعية، للمساهمة في الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض واستعادة الموائل الطبيعية في العلا.