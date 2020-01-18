الدفعة الأولى من طلاب "نيوم" تبدأ الدراسة في أميركا

يبدأ المشوار التعليمي للدفعة الأولى من طلاب "برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف" في شركة نيوم، في الولايات المتحدة بعد وصولهم إليها يوم الثلاثاء الماضي، لدراسة البكالوريوس في تخصصات السياحة والضيافة والآثار.

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ويستهل الطلاب المبتعثون من أبناء المجتمع المحلي رحلتهم الدراسية بتطوير مهاراتهم الأكاديمية في اللغة الإنجليزية لمدة عام كامل في ولاية فرجينيا، حيث يهدف البرنامج إلى ابتعاث 250 طالباً وطالبة من أبناء المجتمع المحلي إلى خارج المملكة العربية السعودية على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وتفخر نيوم بابتعاث أبناء المجتمع المحلي وصناع أرض المستقبل، في حين سيبدأ التقديم للدفعة الثانية من البرنامج في الربع الثالث من هذا العام، لاستقطاب أبناء وبنات منطقة نيوم للدراسة في أعرق جامعات العالم في الولايات المتحدة ودول أوروبية مختلفة من بينها فرنسا وبريطانيا للتخصص في عدد من قطاعات نيوم المستقبلية.