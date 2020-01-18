مصادر: من يرفض "سفير 2" مشرفون لا يريدون كشف مخالفاتهم

كشفت مصادر مطلعة لـ"العربية.نت" أن سبب تحول وزارة التعليم من نظام "سفير1" إلى "سفير 2" يعود إلى اكتشاف الوزارة مخالفات إدارية ومالية في عدد من الملحقيات في سفير1، نتيجة تجاوزات عدد من المشرفين على الطلبة المبتعثين في تلك الملحقيات للأنظمة واللوائح.

وأوضحت المصادر أن "كل من يطالب بالعودة إلى سفير1 إما أنهم لا يعرفون حقيقة سفير2 في حوكمة العمل الإداري والمالي لطلبات المبتعثين، أو أنهم مشرفون يريدون المحافظة على عقودهم أو إيفادهم في الملحقيات، أو لا يريدون اكتشاف تجاوزاتهم"، مشيرة إلى أن عددا من المشرفين وموظفي بعض الملحقيات تحولوا إلى أعداء لسفير2، لأنه سيكشف تجاوزاتهم ومخالفتهم لأنظمة ولوائح الابتعاث.

وأكدت مصادر "العربية.نت" أن سفير2 طوّر من مؤشرات أداء كل مشرف وكل ملحقية وكل خدمة، إلى جانب معرفة عدد الطلبات وحالة كل طلب، وعدد أيام التأخير، وشاشة مراقبة للعمليات، وهذا ما لا يريده بعض المشرفين في الملحقيات، لأنه سيلغي دورهم وسلطتهم على الطلبة المبتعثين.

وبينت المصادر أن الوزارة لن تعود إلى سفير1 مطلقاً، مرجعة سبب ذلك إلى عدد الطلبات المنجزة خلال الشهرين الماضيين والتي تجاوزت 86% من إجمالي الطلبات.

ولفتت المصادر إلى إعلان وزارة التعليم عن استغناء سفير2 عن حوالي 95% من دور المشرفين في الملحقيات، وربما دور الملحقية بالكامل، ولن يتبقى سوى 5%، ما جعل كثيرا من المشرفين يمارسون ضغوطا على الطلبة المبتعثين في تأخير إنهاء طلباتهم.

يذكر أن نظام سفير2 ساهم في أتمتتة 88 خدمة في النظام، بما يعادل 64% من إجمالي الخدمات المتاحة، وهو ما يقلل من تدخل العنصر البشري، وضمان حوكمة العمل، ورفض الطلبات التي ليس لها مسوغ نظامي إلكترونياً.