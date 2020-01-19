8 مدارس سعودية تبدأ بتدريس اللغة الصينية

كشفت المتحدثة الرسمية للتعليم العام في السعودية ابتسام الشهري، عن بدء ‏تدريس ⁧‫اللغة الصينية اليوم مع بداية الفصل الدراسي الثاني،‬⁩ في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، 4 منها في الرياض، و2 في جدة، و2 بالمنطقة الشرقية.

وأكدت عبر تغريدة في حسابها الرسمي على "تويتر": "ستكون مادة اختيارية للتسجيل، وتمثّل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع يشمل الطالبات".

يذكر أن إقرار تدريس اللغة الصينية في المدارس السعودية، جاء خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأخيرة للعاصمة الصينية بكين، والاتفاق لوضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية.

وتأتي هذه الخطوة إيمانًا بأهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل في كافة المجالات، وتمكيناً لتحقيق شراكة استراتيجية شاملة ترتقي لتحقيق تطلعات القيادتين السعودية والصينية.