السعودية: "الحوثي" تستهين بالمقدسات وتسترخص الدم اليمني

أعربت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم، الذي نفذته ميليشيا الحوثي على مسجد في محافظة مأرب، راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت أن هذا "الهجوم الإرهابي الذي لم يراعِ إلّا ولا ذمة في استهداف دور العبادة واستباحة دماء اليمنيين، يعكس استهانة تلك الميليشيا الإرهابية بالمقدسات واسترخاصها للدم اليمني".

كما جددت التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب اليمن إنساناً وأرضاً، معتبرة تلك الأعمال الإرهابية البشعة تقويضاً متعمداً لمسار الحل السياسي.

يذكر أن نحو 80 جندياً يمنياً من قوات الشرعية قتلوا في هجوم بصواريخ أطلقتها ميليشيات الحوثي على مسجد في محافظة مأرب، بحسب ما أعلنت مصادر طبية وعسكرية، الأحد. وقال مصدر طبي في مستشفى مأرب إن 80 شخصاً على الأقل قتلوا في الهجوم الذي وقع مساء السبت.

في حين ندد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالهجوم، معتبراً أنه "عملية إرهابية غادرة وجبانة"، معتبراً أن ميليشيات الحوثي لا تسعى إلا للموت والدمار.