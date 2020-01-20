"إعمار اليمن" يستكمل تسليم مشاريع التنمية بالجوف

سلّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة الجوف الوثائق الخاصة بالمشاريع إلى المكتب الفني في السلطة المحلية بمحافظة الجوف، استكمالاً للمشاريع التنموية في المحافظة، وتشمل: مشاريع إدارة الموارد المائية والطاقة، ومشاريع دعم فرص التعليم والتعلم، ومشاريع دعم قطاع النقل والطرق.

واتفق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والسلطة المحلية في محافظة الجوف على آلية عمل مخصصة للإشراف على مشاريع البرنامج في المحافظة، جاء ذلك خلال لقاء عُقد يوم أمس، جمع مختصين من البرنامج بالسلطة المحلية في المحافظة.

وناقش الجانبان مستجدات مشروع دعم قطاع النقل والطرق، واتفقا على تمهيد كافة معوقات المشروع في بمديرية الحزم بشكل كامل، كما وضع المختصون في البرنامج مع السلطة المحلية في محافظة الجوف، آلية نقاش حول دور الجمعية ومكتب الزراعة والري في المحافظة.

ونسّق مختصو البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع السلطة المحلية في محافظة الجوف، المواقع المستفيدة من مشروع دعم الإنتاج الغذائي المستدام، الخاص في توفير مشروع البيوت المحمية والتي تشمل البذور والأسمدة والتبريد.

وعقد عدد من المختصين في مجال التنمية بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، سلسلة اجتماعات مع المسؤولين في محافظة الجوف، وتضمنت اجتماعاً مع مدير مكتب الزراعة والري في محافظة الجوف عبدالله مدهش، واجتماعاً مع مدير الشؤون الاجتماعية في محافظة الجوف هادي ﺷﻤﻌﺎﻥ، وتم خلال ذلك بحث أولويات الاحتياج للمشاريع التنموية في مجال الزراعة والري والخدمات الاجتماعية بالمحافظة.