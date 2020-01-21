جودة الحياة.. أرقام لافتة تعزز رفاهية السعوديين

بلغت عدد الفعاليات الترفيهية المنبثقة من برنامج "جودة الحياة" التابع لرؤية السعودية 2030، حوالي 377 فعالية بجانب 119 مبادرة ثقافية ورياضية وترفيهية وسياحية، وكلها تنصب في مجال الحياة الحيوية الساعية إلى رفاهية المجتمع السعودي.

واستعرض مزروع المزروع المتحدث الرسمي لبرنامج "جودة الحياة"، خلال لقاء أقامته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض مساء أمس الاثنين، وقدم فيه المزروع إضاءات كاشفة عن برنامج: جودة الحياة وعلاقته ببرنامج التحول الوطني 2020 وبرؤية المملكة 2030.



كما أشار المزروع إلى أنه يتم التخطيط لإقامة مؤتمر سنوي لجودة الحياة لبناء مؤشر استراتيجي معتمد من الأمم المتحدة، فيما قال: "هناك 13 برنامجا للحراك التفاعلي بالمملكة، يستهدف تغيير نمط الحياة وتطويرها، وهذه البرامج معتمدة بطريقة التمويل وتتقاطع مع الجهات الأخرى وتصب هذه المبادرات في مختلف مناطق المملكة".

وأضاف قائلا: "لقد أصبحت هناك حوكمة ودراسة للموضوعات بشكل منهجي، عبر لجنة استراتيجية وجهات الدعم من مجلس الشؤون الاقتصادية الذي يترأسه سمو ولي العهد". وأكمل بقوله: "3 مراحل للبرامج التي تتضمن 87 مبادرة يشرف عليها برنامج جودة الحياة، إضافة إلى 119 مبادرة تصب في مؤشر جودة الحياة".

وبحسب المعلومات المستعرضة خلال اللقاء، إذ تم إنجاز جملة من الفعاليات والبرامج منها محور تنويع الترفيه ووصل إلى 377 فعالية متنوعة، وارتفاع مؤشر صرف الأسر على الترفيه بزيادة 2.5%، أما العلامات التجارية المشاركة تجاوزت 60% مما هو موجود بالسوق السعودي، وبلغ عدد المطاعم الموجودة أكثر 43 ألف مطعم.

وكشف متحدث برنامج جودة الحياة، عن بعثات ثقافية على مستوى المملكة، بقيام وزارة الثقافة ابتعاث طلاب متخصصين في الطهي إلى أفضل معاهد العالم، فضلاً عن أفلام سينمائية فازت بجوائز، بجانب برنامج يدعم الأفلام القصيرة.

إلى ذلك، دارت المداخلات بين الحضور في مكتبة الملك عبدالعزيز بالرياض، حول المنشآت الرياضية وتوفيرها، وجودة الطرق والشوارع، والترفيه، والترويح، والمسرح، ودور وسائل الإعلام في الترفيه، ودخل المواطن، والهجرة الداخلية، والخدمات البلدية، والخدمات الصحية، والبعد البيئي ودوره في الهجرة الداخلية، والهجرة العكسية من المدن للقرى.