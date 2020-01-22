السعودية.. الملكية الفكرية تطالب بتوثيق الأعمال الإبداعية

أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية محمد الحسن في حديث إلى "العربية.نت" أنه تم استقبال 258 قضية في حقوق المؤلف وبراءة الاختراع في حين سيكون فض النزاعات للقضايا الجديدة بداية من الشهر القادم إلى وزارة العدل بناء على قرار مجلس الوزراء.

وأضاف الحسن أن الهيئة ستستمر في مهامها باستقبال الشكاوى، وتمحيصها عن طريق 44 متخصصاً تم تدريبهم في مراكز عالمية للحفاظ على حقوق المجتمع الفكرية، كان ذلك في لقائه بهيئة الصحافيين السعوديين في الأحساء أمس الثلاثاء بحضور 250 متخصصاً.

جاء ذلك عقب ندوة قدمها الحسن لهيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء، والذي تناول آلية توثيق الرسومات والصور والأساليب الصحافية، مؤكداً أن المجتمع هو من يحمي نفسه باتباعه الأنظمة وتسجيل ممتلكاته رسمياً، حيث قدم أمثلة سعودية انتشرت عالمياً وهي محافظة على علامتها التجارية.

كما أوضح أن التصوير أصبح منتشراً بين الناس في حين أن الصورة الملتقطة هي مُلك للمصور والشخص الذي تم تصويره ولا يمكن استخدامها إلا بإذن خطي وهي حق لا يسقط إلا بعد 50 عاماً.

وبين رئيس هيئة الصحافيين بالأحساء عادل الذكرالله أهمية توثيق الأعمال للحفاظ على الإبداعات التي تحتاج إلى توجيه وهذا ما نصبوا إليه من خلال برامجنا التطويرية والقانونية للمجتمع الإعلامي.