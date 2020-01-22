سعودي يطلق النار على باص فتيات في الدمام

أطلق شاب سعودي وابلاً من الرصاص بعشوائية على باص ينقل 3 فتيات في الدمام شرق المملكة، ما أسفر عن وفاة إحداهن وإصابة الأخريات، في حين قبضت الجهات الأمنية على المتهم صباح الثلاثاء.

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من جهته، صرح المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية أن الجهات الأمنية أوقفت صباح الثلاثاء مواطناً ثلاثينياً بعد قيامه بإطلاق النار على مركبة عائلية خاصة بحي الفاخرية في الظهران، أسفرت عن وفاة فتاة وإصابة اثنتين جميعهن مواطنات في العقد الثالث من العمر، إضافة إلى جرح قائد المركبة وهو من الجنسية الهندية.

وقام المختصون بالشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين إلى الجهات الصحية لتلقي العناية الطبية اللازمة، وإحالة المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة بالمنطقة.