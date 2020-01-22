ملتقى "حضارة مكة" يناقش تاريخها عبر العصور

انطلقت، الأربعاء، أعمال جلسات الملتقى العلمي 19 الذي تنظمه جامعة أم القرى بالتعاون مع الجمعية التاريخية السعودية، تحت عنوان "تاريخ وحضارة مكة المكرمة عبر العصور"، لمناقشة 39 ورقة علمية، بمشاركة نحو 300 أكاديمي، وذلك بقاعة الملك عبد العزيز التاريخية بالعابدية.

واستهلت الجلسات العلمية في اليوم الأول بعرض 18 ورقة علمية عبر جلسات ثلاث، تناولت"الإجازات العلمية عند الأندلسيين من خلال رحلاتهم إلى مكة المكرمة من القرن الرابع الهجري إلى القرن الثامن الهجري"، وموضوع رحلات حج علم الدين القاسم بن محمد البرزالي 688-739هـ / 1289-1339.

كما تناولت ورقة علمية، الترفيه والتسلية في الحياة المكية قبيل البعثة النبوية، وناقش بحث التنظيمات والترتيبات العسكرية عند قريش قبل الإسلام، والحديث عن المدرسة الأفضلية وأثرها الحضاري في مكة المكرمة منذ نشأتها حتى نهاية القرن التاسع الهجري. كما تطرق بحث إلى مراسم فتح باب الكعبة المشرفة منذ ظهور الإسلام حتى القرن 8 ه / 14م.

كما عقدت الجلسة الثانية، وتناولت عدة موضوعات منها، علاقات مكة المكرمة بجوارها القبلي في عصر النبوة، والعلاقات مع بكر الكنانية نموذجا، والعمارة الإسلامية في مكة المكرمة خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين، وموضوع الدلالات الحضارية لمعثورات الحضارة الاشولية في وداي فاطمة في الفترة من (250000 إلى 1000 ق.م)، وناقش بحث الأربطة في مكة المكرمة من خلال سجلين من سجلات الصرة العثمانية (1023هـ / 1614م – 1260 هـ 1844)، كذلك نوقش بحث بعنوان "مكة المكرمة في المؤلفات الصينية"، وكذلك ورقة عمل عن "تجارة مكة في القرن السادس الميلادي المعادن أنموذجا".

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وفي الجلسة العلمية الثالثة، تم تناول موضوع الصواعق في مكة المكرمة من القرن الأول إلى القرن العاشر الهجري/ السابع إلى السابع عشر الميلادي، وكذلك موضوع "النهضة الصحية في مكة المكرمة في عهد الملك عبد العزيز"، إلى جانب بحث عن استقبال الملك عبد العزيز – رحمه الله – لوفود الحجيج من أقطار المغرب العربي (1350-1373هــ / 1931-1953م).

وتطرقت الجلسة إلى "مكة بين أطماع عثمان بن حويرث والبيزنطيين في القرن السادس الميلادي" دراسة في ضوء المصادر التاريخية، وناقشت أبحاث أخرى "عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر مصدراً من مصادر تاريخ مكة المكرمة، و"دور علماء مكة في العلوم الشرعية في المسجد النبوي في عهد الملك عبد العزيز (1343- 1373هـ ).

ويواصل الملتقى جلساته العلمية، الخميس، بمناقشة 21 بحثاً عبر ثلاث جلسات علمية، وفعالياته المصاحبة، ومنها معرض للصور التاريخية، وآخر لتعظيم البلد الحرام، وكذلك الأزياء المكية، والفنون التشكيلية، والسيارات الكلاسيكية، وكذلك مجموعة من المخطوطات المكية.