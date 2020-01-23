استشهاد رجل أمن في عملية أمنية في محائل عسير

استشهد رجل أمن سعودي، أثناء قيام رجال الأمن في محائل عسير – جنوب غربي السعودية – بعملية شروع القبض على أحد المطلوبين في قضايا سلب.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، أنه في إطار المتابعة الأمنية للقضايا الجنائية التي تباشرها الجهات الأمنية، فقد تمكنت إحدى فرق التحريات والبحث الجنائي بشرطة محائل مساء أمس الأربعاء من رصد أحد المطلوبين في قضايا سلب تحت تهديد السلاح، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وعند شروع رجال الأمن في القبض عليه بادر بمقاومتهم بسلاح أبيض، حيث تمت محاصرته والسيطرة عليه والقبض عليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وقد نتج عن ذلك تعرض أحد رجال الأمن لإصابة واستشهاده أثناء نقله إلى المستشفى.