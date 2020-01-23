الصحة السعودية تنفي رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا

قالت السلطات الصحية السعودية، الخميس، إنه لم يتم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في المملكة. وفي بيان صحفي، نفت وزارة الصحة السعودية، الخبر الذي بثته وكالة رويتر حول إكتشاف إصابة ممرضة هندية في السعودية بفيروس كورونا الجديد ونسبت ذلك لما أعلنه وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية.

وأوضحت الوزارة أنه لم يتم رصد أي حالات لفيروس كورونا الجديد nCoV2019 في المملكة العربية السعودية حتى الآن، وأن ما يتم تداوله متعلق بحالات فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والتي يتم رصدها والتعامل معها وفق الإجراءات والبروتوكولات الطبية.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة يتابع عن كثب تفشي المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (2019-nCoV) في الصين. وأوضحت أن المركز قام وبالمشاركة مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع هذا الحدث العالمي والتصدي له من خلال إتخاذ عدد من الإحترازات الوقائية، منها مراقبة الوضع الوبائي عن كثب بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية والمصادر الأخرى المتاحة.

إجراءات وقائية

كما أكدت التنسيق مع هيئة الطيران المدني بتقييم حركة السفر المباشر وغير المباشر من وإلى الصين بهدف توفير المعلومات للأشخاص الذين قد يسافرون إلى المدن المسجل فيها إصابات ولرصد القادمين منها وتطبيق التقييم الصحي لهم في المنافذ ومن ثم متابعتهم للتأكد من سلامتهم، وكذلك إعداد دليل صحي للتعامل مع الحالات المشتبهة وتجهيز الفحوصات المخبرية اللازمة وآلية جمع ونقل العينات.

وأشارت إلى أنه تم إصدار نصائح للمسافرين المتجهين لمناطق ظهر فيها المرض وتشمل" تجنب الاتصال بالحيوانات (حية أو ميتة) أو المنتجات الحيوانية أو التواجد في أسواق تداول الحيوانات، تجنب الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية. ونبهت أنه إذا ظهرت أعراض الإصابة بعدوى تنفسية، فينبغي البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين و عدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية، تغطية الفم والأنف بالمناديل عند الكحة أو العطاس والمحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون أو بالمعقمات الكحولية.

وفي الوقت الذي يواصل فيه فيروس كورونا حصد المرضى وإثارة الذعر في الصين والعالم بأسره، تدرس منظمة الصحة العالمية إعلان حالة طوارئ دولية. وبالتزامن، شددت العديد من مطارات العالم إجراءات مكافحة الفيروس.

موضوع يهمك في ظل الذعر من انتشار فيروس كورونا في العالم وحصده المئات من حالات الإصابة في الصين.. كيف يمكننا الوقاية من هذه... تعرف على طرق تقوية المناعة والوقاية من الفيروس القاتل صحة

وفي أحدث تطور، فرضت الصين، الخميس، الحجر الصحي على مدينة ثانية قرب ووهان (وسط) بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت بلدية مدينة هوانغانغ أن حركة القطارات ستتوقف في المدينة التي يسكنها 7,5 مليون نسمة، والواقعة على بُعد 70 كيلومتراً نحو شرق ووهان، حتى إشعار آخر في نهاية النهار.

وأكدت بكين وفاة 17 شخصا وإصابة 571 من جراء الفيروس حتى مساء الأربعاء.