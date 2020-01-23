"نيوم" تبدأ مقابلات متقدمين على الابتعاث الداخلي

بدأت الأربعاء في قاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية في مدينة تبوك، إجراءات المقابلة الشخصية للمتقدمين على برنامج "نيوم" للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف، الذين وصل عددهم إلى أكثر من 12 ألف متقدم ومتقدمة ويستمر إجراؤها حتى الجمعة.

وقال مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة نيوم المهندس محمد التويجري: "إن الشركة حريصة على إلحاق أبناء وبنات المجتمع المحلي بالبرنامج من منطقتي تبوك ونيوم والمراكز التابعة لهما، والذين نعتبرهم شركاءنا الأوائل في بناء أرض المستقبل في نيوم"، مشيراً إلى أن برنامج الابتعاث الداخلي الذي أطلق بالشراكة مع جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وتشرف عليه جامعة إيكول أوتيليري دو لوزان في سويسرا، سيكون في المرحلة الأولى في تخصص إدارة الضيافة لطلاب مرحلة البكالوريوس.

إدارة الضيافة

وتتكفل "نيوم" بجميع المصاريف الدراسية وبدل السكن ومنح الطلاب كمكافأة شهرية، مضيفاً أن هذا التخصص سيعقبه فتح أقسام وتخصصات جديدة وإضافة مراحل أخرى بحسب الاحتياج في المشروع، التي سيعلن عنها وعن القبول فيها في وقت لاحق.

وذكر مدير الإعلام والاتصال "بنيوم" وائل حسين، أن نيوم سبق وأن عقدت شراكة مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لإطلاق برنامج تدريبي في نحو ست تخصصات يستفيد منه 6000 طالب من أبناء منطقتي نيوم وتبوك وذلك خلال السنوات الخمسة القادمة.

استفادة 7 آلاف طالب وطالبة

وفيما يخص الجانب التعليمي قال: "إن نيوم بدأت بالابتعاث الخارجي، وكانت أول دفعة وصلت إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الشهر الماضي وتتكون من 15 طالباً في تخصصات الضيافة والسياحة والآثار، وأن المستهدف هذا العام هو 50 طالباً، على أن يصل العدد خلال الأعوام الخمس القادمة إلى 250 طالباً وطالبة، وأن يتم التوسع في قائمة الدول والتخصصات".

وأضاف أن الابتعاث الداخلي بالشراكة مع جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز والذي بدأ أمس في إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين عليه، يستهدف 250 طالباً وطالبة خلال السنوات الخمس القادمة، مشيراً إلى أن برامج التدريب والتعليم (الابتعاث الخارجي والداخلي) في نيوم جميعها منتهية بالتوظيف وسيستفيد منها ما يقارب 7000 طالب وطالبة خلال الأعوام الخمس القادمة.