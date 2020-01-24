الجبير: دستور إيران ينص على تصدير الثورة.. كيف نفاوضهم؟

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، مساء الجمعة، من العاصمة الهنغارية بودابست، إن الخطاب الإيراني مزدوج، وعلى طهران تغيير سلوكها، لافتا إلى أن "العقوبات فرضت على إيران بسبب سلوكها في المنطقة وليس برغبة منا".

وأوضح الجبير أن الدستور الإيراني ينص على تصدير الثورة، متسائلا "كيف لنا التفاوض مع طهران؟".

إلى ذلك، أكد أن الشعب الإيراني شعب معتدل تاريخيا، لكن النظام اختطف الدولة.

كما شدد على أن المملكة "لم تستهدف إيران لا بالصواريخ ولا بالميليشيات، لذا عليها التوقف عن هذا".

موضوع يهمك أعلنت مصادر طبية عراقية، مساء الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الضحايا في بغداد إلى 6 قتلى و54 جريحاً، منهم 2 سقطوا في ساحة... 6 قتلى ببغداد.. وحالات اختناق في "محمد القاسم" العراق

لا نريد الحرب في اليمن

إلى ذلك، شدد الجبير على أن السعودية ليس لها علاقات مع إسرائيل، مضيفاً " نحن متمسكون بحل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن".

وفي ما يتعلق باليمن، قال "اليمنيون اشتركوا في الحوار الوطني، لكن الحوثيين قاموا بانقلابهم"، مؤكدا "لا نريد الحرب في اليمن ونسعى إلى حل سياسي".

كما أوضح قائلاً "إننا لا نقبل بأن تسيطر أقلية سياسية على المشهد في اليمن".

وطالب بحل الأزمات والصراعات حول العالم بالتنسيق والحوار.

وأمس الخميس، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، في جلسة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، إن إيران هي من بدأت التصعيد في المنطقة، مشدداً: على إيران الاهتمام بشعبها والتوقف عن رعاية الإرهاب. وأضاف أن بلاده تشعر بالقلق من تدخل إيران في شؤون العراق، مضيفاً أن السعودية تهتم بالعراق بصورة كبيرة و"بيننا علاقات الأشقاء".

كما شدد على أن تدخلات إيران كبيرة، وأن شيعة العراق ولبنان يتظاهرون ضدها.