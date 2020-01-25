السعودية.. إجراءات وقائية للقادمين من الصين بسبب كورونا

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، السبت، عن اتخاذ تدابير احترازية وإجراءات وقائية في مطارات المملكة بشأن فيروس كورونا الجديد.

وذكرت الهيئة، في بيان لها نشرته على حسابها في تويتر، أنها اتخذت، بالتعاون مع وزارة الصحة، إجراءات وقائية على الركاب القادمين من الصين إلى مطارات المملكة، ويشمل ذلك الرحلات المباشرة وغير المباشرة، بهدف التأكد عن عدم إصابة المسافرين بفيروس كورونا.

وقالت الهيئة إن هذه التدابير "جاءت منذ الإعلان عن ظهور الفيروس" المتمركز في مدينة ووهان بوسط الصين.

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فيما ناشدت وزارة الصحة السعودية، القادمين من الصين الإبلاغ عند ظهور أي أعراض.

في السياق، دعت السفارة السعودية في الصين على موقع "تويتر"، السبت، المواطنين السعوديين الموجودين في مقاطعة ووهان الصينية إلى سرعة التواصل معها لإجلائهم من مناطق انتشار فيروس كورونا.

هذا وأصاب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في كانون الأول/ديسمبر في مدينة ووهان في وسط البلاد حوالي 1300 شخص في الصين، وشُخصت إصابات في العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة.

إلى ذلك، توقفت خدمة الحافلات والمواصلات بين الأقاليم في الصين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت تقارير إعلامية أن العاصمة الصينية بكين ستوقف حركة جميع الحافلات بين الأقاليم اعتبارا من 26 يناير للحد من انتشار الفيروس المميت.

من جانبه، أقر الرئيس شي جين بينغ، السبت، أن انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي أودى بحياة 41 شخصًا "يتسارع" ويضع الصين في "وضع خطير".