القيادة السعودية تهنئ ساكيلاروبولو للفوز برئاسة اليونان

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لإيكاتيريني ساكيلاروبولو بمناسبة فوزها برئاسة الجمهورية اليونانية.

وقال الملك سلمان: "يسرنا بمناسبة فوزكم برئاسة الجمهورية اليونانية، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب الجمهورية اليونانية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

موضوع يهمك تحدث نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية بثتها "العربية"، الجمعة، عن النظام الإيراني وسياساته... شاهد.. المقابلة الكاملة لنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان السعودية

بدوره أعلن ولي العهد: "يسعدني بمناسبة فوزكم برئاسة الجمهورية اليونانية أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية اليونانية الصديق المزيد من التقدم والرقي".