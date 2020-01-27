محمد بن سلمان يرعى تخريج طلبة كلية الملك فيصل الجوية

رعى ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأحد، حفل تخريج الدفعة الـ97 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية، وذلك بمقر الكلية في الرياض.

وثمن قائد كلية الملك فيصل الجوية رعاية ولي العهد لحفل التخريج، مشيراً إلى أن كلية الملك فيصل الجوية تحظى بدعم غير محدود من الحكومة، منذ نشأتها إلى أن أخذت مكانها المرموق بين كليات العالم المتقدمة، وذلك من أجل النهوض بمستوى التعليم والتدريب وتطويرهما.

وأوضح أن هذه الدورة تضم أربعة طلاب من البحرين وثلاثة طلاب من الكويت، أمضوا مع زملائهم السعوديين أكثر من ثلاث سنوات في ميادين التدريب ومقاعد الدراسة، أكملوا بها كل المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والتأهيل الأكاديمي والتدريب العملي.

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وفي كلمة الخريجين، عبر الخريج راكان العطوي، عن سعادته وزملائه برعاية وتشريف ولي العهد لحفل تخريجهم. كما أعرب عن الشكر لجميع منسوبي الكلية لما بذلوه من جهد في سبيل تأهيلهم وتدريبهم.

إثر ذلك جرى العرض العسكري لطلبة الكلية وتسليم راية الكلية. بعدها أدى الخريجون القسم، ثم أعُلنت النتائج، وسلم ولي العهد الجوائز للطلبة المتفوقين في الدورة، كما سلم الشهادات للخريجين من البحرين والكويت.

بعد ذلك تسلم ولي العهد هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة. ثم عزف السلام الملكي، والتقطت الصور التذكارية لولي العهد مع الطلبة الخريجين. بعد ذلك تسلم ولي العهد هدية تذكارية من قائد القوات الجوية بهذه المناسبة.