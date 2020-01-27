"الثقافة" السعودية تدشن أول أعمال "مبادرة المسرح الوطني"

تدشن وزارة الثقافة السعودية غداً الثلاثاء في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض "مبادرة المسرح الوطني"، في حفل يتضمن عرضاً لمسرحية "درايش النور"، التي تُعد أول إنتاجات هذا المسرح.

وستعرض المسرحية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

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وتروي المسرحية حكاية المجتمع السعودي في أزمنة مختلفة. وهي من تأليف الشاعر صالح زمانان وإخراج فطيّس بقنة ومن بطولة إبراهيم الحساوي ونايف خلف وعبدالعزيز المبدل وشافي الحارثي وخالد صقر وشجاع نشاط إلى جانب مجموعة من المواهب الشابة.

يذكر أن الحضور لعرضي المسرحية الثلاثاء والأربعاء متاح أمام الجمهور من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://www.moc.gov.sa/ar/events/11059 .

وتأتي "مبادرة المسرح الوطني" في سياق اهتمام وزارة الثقافة بالمسرح ودعم الناشطين فيه، باعتباره أحد القطاعات الثقافية التي تدعمها الوزارة ضمن مشروعها للنهوض بالنشاط الثقافي السعودي بكل اتجاهاته الإبداعية.

وتُعد "مبادرة المسرح الوطني" خطوة عملية أولى نحو تأسيس منظومة مسرحية متكاملة تدعم الإنتاج المسرحي بجودة أعلى، وتوفر للمسرحيين فرصاً أكبر لممارسة النشاط المسرحي بمعايير فنية عالية. كما توفر للمهتمين بالمسرح أعمالاً مسرحية نوعيّة تعكس ثراء الثقافة السعودية وتنوّع مساراتها الجمالية.