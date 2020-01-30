السعودية.. شروط تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية

وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية، عدة اشتراطات أمام الجهات الراغبة بتشغيل ماكينات الخدمة الذاتية، الخاصة بالمشروبات والوجبات المغلفة، أبرزها إعادة المبالغ المتبقية للعميل، واسترجاع الأموال في حال عدم إتمام الخدمة.

وشددت على أهمية الالتزام بضمان كفاءة عمل مكائن الخدمة الذاتية بتقديمها الخدمات المطلوبة بدرجة عالية من الدقة وبصورة ترضي المستهلك، ووضع لوحة تعريفية واضحة باسم الجهة المشغلة أو المالكة للماكينة وهاتفها وعنوانها وموقعها.

وأكدت على ضرورة الالتزام بتعليمات التشغيل المقدمة من الجهة المنتجة للماكينة، ووضع دليل تشغيل كملصق على الماكينة يوضح طريقة التعامل معها، ويكون باللغة العربية، مع إمكانية استخدام الإنجليزية كلغة ثانية.

وأشارت إلى ضرورة تعهد الجهة المالكة أو المشغلة بعدم التوقف عن التعبئة المستمرة والدورية للماكينات تحت أي ظروف، والالتزام بإعداد وتنفيذ برامج صيانة دورية للماكينات، وإزالتها في حال عدم تشغيلها.

وأكدت لائحة الاشتراطات الصحية لمكائن الخدمة الذاتية للمشروبات الباردة والساخنة والوجبات الخفيفة المغلفة، أهمية إمكانية استخدام المكائن من قِبل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضمنت الاشتراطات ضرورة أن تضمن الجهة المالكة سلامة المنتج وعدم تعرضه للمخاطر جراء عمليات الصيانة، وأن تكون المكائن المستخدمة ذات إمكانية عالية في تحضير العديد من المشروبات، ولابد أن تكون درجة حرارة المشروبات الساخنة 100 درجة مئوية تقريباً، وضرورة استخدام كاسات ذات جودة عالية وبمقاسات مناسبة لتعبئة المشروبات الساخنة.