السعودية: لا إصابات حتى الآن في المملكة بفيروس كورونا

أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة مجدداً عدم تسجيل أي حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.

وقال وزير الصحة السعودي على تويتر" لم تسجل أي حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة حتى الآن". مضيفا "رفعنا الجاهزية للتعامل مع أي حالة تكتشف بشكل سريع".

نتابع باهتمام بالغ #فيروس_كورونا المستجد منذ اكتشاف الحالات الأولى في الصين، وبالأمس رفعت منظمة الصحة العالمية الحالة إلى حالة صحة عامة طارئة عالمية بعد انتشاره في العديد من الدول. — توفيق الربيعة (@tfrabiah) January 31, 2020

وشكر الربيعة جميع الجهات الحكومية التي تفاعلت بشكل سريع لرفع مستويات الجاهزية والتكامل، وتوفير معلومات المسافرين والرحلات وتفعيل إجراءات الوقاية في المنافذ البرية والجوية والبحرية لحماية وطننا من هذا الفيروس.

وحث وزير الصحة جميع المواطنين والمقيمين على اتباع النصائح الصحية التي تصدرها وزارة الصحة وكذلك التنبيهات من المركز الوطني للوقاية من الأمراض والجهات الرسمية الموثوقة، وعدم الالتفات للشائعات.

وقال: "حالياً رفعنا الجاهزية للتعامل مع أي حالة تكتشف (لا قدر الله) بشكل سريع بالتعرف على جميع المخالطين والتأكد من سلامتهم وعزلهم حتى انقضاء فترة الحضانة لضمان عدم انتقاله للآخرين".

المركز الوطني للوقاية

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد حددت بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى السعودية بعد انتشاره في الصين، وذلك في دليل إرشادي تم تعميمه على المنشآت الصحية.

وتضمنت تلك الإجراءات، تفعيل محطات الفرز التنفسي عند مداخل مرافق الرعاية الصحية ومنشآتها، لضمان الاكتشاف المبكر للمصابين بمرض تنفسي حاد، وتطبيق الاحتياطات التلامسية والرذاذية عند التعامل مع أي حالة "مشتبهة أو مؤكدة".

وألزمت وزارة الصحة المنافذ الصحية في نقاط الدخول بفرز المسافرين الواصلين "بشكل مباشر أو غير مباشر" من الصين بصرياً، وإحالة المشتبه بإصابتهم على الفور إلى إدارة الصحة العامة في المنطقة أو المحافظة التابعة لها نقطة الدخول لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعرّفَت وزارة الصحة "الحالة المشتبهة" بأنها كل شخص مصاب بمرض تنفسي حاد، ومسجل تاريخ سفره إلى الصين في 14 يوما قبل ظهور الأعراض، ومن لديه اتصال وثيق خلال الـ14 يوماً الماضية مع حالة مؤكدة خلال سفره.

من جهته، أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، الأحد، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بكورونا الجديد، موضحاً أن هناك إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمنع وصول فيروس كورونا للمملكة، حيث يتم حصر الرحلات القادمة مباشرة من الصين، وأيضا المسافرين القادمين من الصين عبر رحلات غير مباشرة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني.

وأضاف في بيان رسمي "كما يقوم موظفو مراكز المراقبة الصحية بمعاينة جميع القادمين من الصين وقياس علاماتهم الحيوية".

وأوضح الربيعة أن انتقال الفيروس بين البشر يتم عن طريق الرذاذ التنفسي، حيث لم يتم رصد أي حالة عدوى ناتجة عن التعامل مع البضائع سواء لهذا الفيروس أو أي فيروس آخر.