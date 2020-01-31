مندوب السعودية بالأمم المتحدة ينفي دعوة "الجعفري" لمنزله

نفى مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، مساء الجمعة في مقابلة مع برنامج "الشارع الدبلوماسي" على قناة "العربية" ما تداولته صحيفة سورية عن دعوته مندوب النظام السوري بشار الجعفري إلى حفل في منزله الخاص.

وقال المعلمي: "أتمنى لو كان ذلك التقرير صحيحاً، يسعدنا أن تعود سوريا إلى الصف العربي، وأن تكون دولة تمارس دورها ومهامها ضمن إطار الصف العربي، وأن تتخلى عن مواقفها تجاه شعبها في الوقت الحاضر".

وتابع: "لو صح ذلك لكنا أول المرحّبين بسوريا وبالسفير بشار الجعفري. لكن هذا الخبر الذي ذُكر غير صحيح على الإطلاق. هناك من حضر دعوة العشاء التي أقمتها في منزلي تكريماً للدكتور فهد المبارك، وزير الدولة السعودي، ولم يكن بينهم السفير السوري".

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أوضح المعلمي اللغط الذي حصل قائلاً: "الذي حدث هو أنه في اليوم التالي كانت هناك ندوة على مستوى الجمعية العامة حضرتها كل الدول وعشرات المندوبين الدائمين. وفي نهاية الندوة دعونا الحاضرين إلى حفل استقبال أقيم على شرف الدكتور فهد المبارك لكي يتمكن المندوبون من التعرف عليه شخصياً. لم تكن هناك دعوة خاصة، أو دعوة على العشاء، أو دعوة في إطار خاص".

وتابع: "السفير الجعفري رأى أن يحضر هذا الاستقبال، ورحّبنا به مثل ما رحبنا بعشرات السفراء الآخرين".