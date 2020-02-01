هذه مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة لباكستان والصومال

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الجمعة، 540 حقيبة شتوية في مديرية باغ بإقليم كشمير في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,700 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها السعودية عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

موضوع يهمك يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعدات غذائية على متضرري الفيضانات في وسط وجنوب الصومال، لدعم... مركز الملك سلمان يقدم المساعدات لقرى كسمايو في الصومال السعودية

كما قام المركز أمس، بتوزيع 560 حقيبة شتوية في مديرية شانقلا بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2,800 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها السعودية من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة.

في حين وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 3,000 سلة غذائية عاجلة تزن 315 طنًا، للمتضررين من الفيضانات في أربعة مواقع بمدينة كسمايو التابعة لإقليم جوبا لاند بالصومال، يستفيد منها 18,000 فرد.