صور.. مهرجان البن السابع في جازان يغازل العالمية

بين الإنسان في محافظة الداير جنوب غرب السعودية وشجرة البن، قصة عشق قديمة تروي حكاياتها مدرجات الداير الزراعية التي صنعها الأجداد منذ عشرات السنوات، ليحافظ على بقائها الأبناء بتنميتها وتطويرها، حتى أصبحت الرقم الأول للزراعة في الجنوب.

ويعتبر المزارع في الداير صديق بيئته، إذ يقضي كل وقته في الاهتمام بشجرة البن وغرسها وسقايتها، ومن الصور الرائعة التي تجسد صورة العشق المتأصلة بين تلك الشجرة وذلك الإنسان، هم كبار السن من المزارعين الذين يتسابقون لجني محصولهم الأجود على مستوى العالم، ليصبح محط أنظار شركات القهوة العالمية.

ويعد مهرجان البن السابع في محافظة الداير شرق منطقة جازان، حراكا سياحيا واقتصاديا هاما، نظير ما يحققه من ثقل اقتصادي واجتماعي واسع، حيث دشنه أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر، وبحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز لأهميته السياحية، وتعد الداير من أهم المحافظات الجبلية التي اشتهرت بزراعة البن والتي تضم في باطنها أكثر من 140 ألف شجرة بن من أجود أنواع البن بالعالم".

ولم يعد مهرجان البن مقتصراً على عرض منتج البن فحسب، بل تحول إلى مقصد لجذب السياح من داخل وخارج السعودية، فما يميز القطاع الجبلي بجازان قلاعه التاريخية والحصون الأثرية ومرتفعاتها الخضراء التي يغطيها الضباب.