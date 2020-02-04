في مذكرة مع الأمير بدر: العربية والحدث توسع عملياتها بالرياض

في قلب أرض المشروع الإبداعي للإعلام والفنون في العاصمة السعودية، وقع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة "المدينة الإعلامية"، وعبدالرحمن بن حمد الراشد، رئيس مجلس تحرير شبكة العربية والحدث التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، في حي السفارات (غرب الرياض)، مذكرة تفاهم لإنشاء مركز جديد لشبكة العربية والحدث في مشروع المنطقة الإعلامية والإبداعية على عدة مراحل بهدف توسيع نشاطاتها الإقليمية.

من جهته، قال عبدالرحمن الراشد إن "العربية" بذلك ستصبح أكثر من تلفزيون، من خلال التوجه الجديد سيلعب المركز الجديد لمجموعة العربية والحدث دورًا مهمًا في تعزيز التوسع، وسيكون مزوداً بأحدث التجهيزات والأدوات الإعلامية، وآخر التقنيات في مجال صناعة الأخبار والصناعة التلفزيونية والرقمية.

ويعكس التوسع المزمع لشبكة العربية والحدث الأكبر في مجال المعلومات والأخبار، وسيتضمن معهداً للتدريب ومركزاً للدراسات والخدمات الإخبارية الجديدة، والذي ينعكس إيجاباً على نشاطات الشبكة في مدينة دبي وأنحاء العالم.