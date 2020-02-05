الأرصاد الجوية تتوقع أمطاراً في 9 مناطق سعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 9 مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية).



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.