الملك سلمان يتصل بالرئيس الصيني ويوجه بتقديم مساعدات لمواجهة كورونا

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس الصيني شي جين.

وأعرب الملك سلمان خلال الاتصال عن مشاركة السعودية للصين مشاعر الألم، نتيجة تفشي فيروس كورونا، معرباً عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مشيراً إلى ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصينية في التعامل مع آثار هذا الفيروس.

موضوع يهمك ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم التوصل لعقار جديد من الأدوية المضادة للفيروسات يسمى "ريمديسفير" Remdesivir ،... بارقة أمل.. الصين تخضع 761 مريضاً لتجارب على دواء كورونا الجديد صحة

كما أشار إلى أنه وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل عاجل بتقديم مساعدات للصين، بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا.

من جهته أكد الرئيس الصيني أن لدى بلاده الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الوباء ومعالجة آثاره، معبراً عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه ودعمه القوي لمكافحة هذا الفيروس.