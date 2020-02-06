"الجوازات": تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين

أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية، الخميس، أنه وفي إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة للوقاية من فيروس كورونا الجديد، "فقد تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى جمهورية الصين الشعبية".

ولفتت "الجوازات" إلى أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين، وفي حال ثبوت مخالفة أحد الإخوة المقيمين لتعليق السفر للصين، فلن يسمح له بالعودة للمملكة.

وارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 560، بعد إعلان السلطات في منطقة هوبي، الخميس، تسجيل 70 وفاة إضافية، فيما يؤكد خبراء الصحة أن خصائص الفيروس "غامضة" ولم تتضح بعد.

كذلك، قالت السلطات الصحية في تقريرها اليومي إنه تم تسجيل 2987 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الإجمالي إلى 27300 استناداً إلى الأرقام التي نشرتها بكين سابقاً.