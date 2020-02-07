الربيعة: لا إصابات بكورونا وكل حالات الاشتباه نتائجها سليمة

أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، الجمعة، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الذي بدأ من الصين وانتقل إلى بعض دول العالم وتسبب بوفاة 637 وسجل إصابة 31211 في الصين، إضافة إلى 270 إصابة في 24 دولة أخرى وحالة وفاة واحدة.

وكتب في تغريدة على موقع "تويتر"، "أؤكد ولله الحمد لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا الجديد.

أؤكد ولله الحمد لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا الجديد.



ونحن نعمل احتياطات كبيرة لمنع العدوى في أي مستشفى عند وجود أي اشتباه، وهذا يُحدث لبس عند البعض.



وجميع حالات الاشتباه التي فحصت كانت نتائجها سليمة ولله الحمد. — توفيق الربيعة (@tfrabiah) February 7, 2020

كما أضاف "نحن نعمل احتياطات كبيرة لمنع العدوى في أي مستشفى عند وجود أي اشتباه، وهذا يُحدث لبساً عند البعض"، مؤكداً أن جميع حالات الاشتباه التي فحصت كانت نتائجها سليمة.

هذا وكانت وزارة الصحة السعودية، قد حددت بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى السعودية بعد انتشاره في الصين، وذلك في دليل إرشادي تم تعميمه على المنشآت الصحية.

وتضمنت تلك الإجراءات، تفعيل محطات الفرز التنفسي عند مداخل مرافق الرعاية الصحية ومنشآتها، لضمان الاكتشاف المبكر للمصابين بمرض تنفسي حاد، وتطبيق الاحتياطات التلامسية والرذاذية عند التعامل مع أي حالة "مشتبهة أو مؤكدة".

وألزمت وزارة الصحة المنافذ الصحية في نقاط الدخول بفرز المسافرين الواصلين "بشكل مباشر أو غير مباشر" من الصين بصرياً، وإحالة المشتبه بإصابتهم على الفور إلى إدارة الصحة العامة في المنطقة أو المحافظة التابعة لها نقطة الدخول لاتخاذ الإجراءات اللازمة.