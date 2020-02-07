تعرف على مركز "عتود".. طبيعة خلابة جنوب السعودية

اكتسب مركز "عتود" شهرته كونه أحد مواقع الاستقطاب الشتوي في منطقة جازان جنوب غربي السعودية، ومنحه الموقع على ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة جيزان بمسافة تزيد على 130 كيلومتراً، ميزة نسبية تغمره الطبيعة بجمالها والأجواء باعتدالها خاصة في فصل الشتاء، وبات مقصداً للزوار بحثاً عن الدفء والاستمتاع بطبيعته.

وبحسب "واس"، يشكل شاطئ عتود الممتد قرابة 30 كيلومتراً بكثبانه الرملية نقطة جذب يفضلها كثير من المتنزهين في هذه الأيام، كذلك متنزه "رمال عتود" و "جبل عكاد" المحاط ببساط أخضر غاية في الجمال، تحفه شعاب وادي عتود محتضناً السيول المنحدرة من قمم جبال السروات، لتصب في البحر الأحمر، تاركة وراءها كميات كبيرة من التربة الرسوبية الصالحة للزراعة.

ويمتاز موقع "عتود" بوفرة مياهه الجارية في أودية "عتود وبيض ورملان" لتكوّن مجتمعة رافداً حيوياً لأهالي عتود ومحافظة الدرب عموماً لمزاولة مهنتهم في زراعة محاصيل الذرة الرفيعة الحمراء والبيضاء والدخن وإنتاج السمسم والمصدر الأهم لأعلاف المواشي.

ويشهد مركز عتود الذي يقارب عدد سكانه 10000 نسمة، توافد الأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء الربيعية التي تعيشها المناطق الساحلية عموماً خلال هذه الفترة سواءً في المتنزهات البرية أو البحرية، ومنها "شاطئ بحر عتود وشاطئ السميرات".