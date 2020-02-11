السعودية: ضبط "ملثم" تباهى بإطلاق النار من منزله

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله تباهي شخص ملثم بحيازته مجموعة من الأسلحة النارية وإطلاق النار بالهواء داخل فناء منزله بوجود حيوان مفترس، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية بفضلٍ من الله عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه (مواطن في العقد الثاني من العمر)، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

في الوقت نفسه، أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام شخص بالاستعراض بإطلاق النار داخل سور منزل، وحيث أطاحت الجهات الأمنية بالمتهم وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وباشرت النيابة العامة الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى المادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وقد وجهت بإيقاف المذكور على ذمه القضية.