العثور على قائد طائرة "الرش" بين جبال تهامة في عسير

تمكنت فرق الإنقاذ الميدانية في عسير، جنوب غرب السعودية، صباح اليوم، من العثور على قائد طائرة رش من نوع THRUSH S2R-34 ذات محرك واحد تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بعد حادثة هبوط اضطراري في أصدار تهامة الواقعة بين محافظتي النماص والمجاردة.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري، أن عمليات البحث استمرت طوال الليلة الماضية عن طريق فرق الإنقاذ الميدانية في موقع الحادث، وتم العثور على قائد الطائرة في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء في أحد المواقع المنحدرة أسفل موقع هبوط الطائرة، وهو بصحة جيدة ولله الحمد، وتم إسعافه للمستشفى للاطمئنان على صحته، وسيتم إعلان كافة التفاصيل عن الحادثة لاحقاً.

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وكانت إمارة منطقة عسير قد أعلنت في وقت سابق عن تفاصيل حول حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة الرش في منطقة سحيقة بأصدار تهامة غرب محافظة النماص.

حيث أوضح متحدث إمارة منطقة عسير أنه بمتابعة الحادثة من غرفة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة بأبها؛ والتنسيق المباشر مع غرفتي العمليات الميدانيتين بالنماص والمجاردة، والفرق الميدانية في موقع الحادث، تم العثور على الطائرة في موقع وعر جداً عند الساعة 22:15 مساء الاثنين.

واتضح أن هبوطاً اضطرارياً قد حدث في وادٍ وعر، إلا أنه لم يتم العثور على قائد الطائرة في موقع الهبوط حتى الآن.

مشيراً إلى أن آخر تواصل مع قائد الطائرة من خلال هاتفه الجوال كان في الساعة 16:00 عصر أمس الاثنين، وأفاد بأنه بخير وصحته جيدة، ويشكو فقط من برودة الجو في موقع الحادث، وتبع ذلك انقطاع الاتصال بهاتفه.