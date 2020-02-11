تفاصيل جديدة حول هبوط طائرة الرش في منحدرات عسير

أفادت إمارة منطقة عسير بتفاصيل جديدة حول حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة الرش في منطقة سحيقة بأصدار تهامة غرب محافظة النماص.

حيث أوضح متحدث إمارة منطقة عسير أنه بمتابعة الحادثة من غرفة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة بأبها؛ والتنسيق المباشر مع غرفتي العمليات الميدانيتين بالنماص والمجاردة، والفرق الميدانية في موقع الحادث، تم العثور على الطائرة في موقع وعر جداً عند الساعة 22:15 مساء الاثنين.

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واتضح أن هبوطاً اضطرارياً قد حدث في وادٍ وعر، إلا أنه لم يتم العثور على قائد الطائرة في موقع الهبوط حتى الآن.

مشيراً إلى أن آخر تواصل مع قائد الطائرة من خلال هاتفه الجوال كان في الساعة 16:00 عصر أمس الاثنين، وأفاد بأنه بخير وصحته جيدة، ويشكو فقط من برودة الجو في موقع الحادث، وتبع ذلك انقطاع الاتصال بهاتفه.

وأشار متحدث إمارة عسير إلى أن الفرق الميدانية تقوم حالياً بتمشيط كامل المنطقة المحيطة بموقع الحادث ومنحدر الوادي، وسيتم إعلان أي مستجدات حول الحادث في حينه.