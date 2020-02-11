هذه هي الهوية البصرية للرياض عاصمة للمرأة العربية

رحب مجلس الوزراء السعودي بإعلان الرياض "عاصمة للمرأة العربية لعام 2020"، تحت شعار "المرأة.. وطن وطموح"، ليشكل بُعداً إقليمياً لمشاركة المملكة المجتمع الدولي في هذا المجال وعلى المستويات كافة.

وانفردت "العربية.نت" بنشر الهوية البصرية واللفظية التي تم اعتمادها في ختام اجتماع لجنة المرأة العربية 39 في الرياض.

موضوع يهمك أعلنت استوديوهات "بي. بي. سي" البريطانية أمس الاثنين عزمها إنتاج مسلسل وثائقي عن الناشطة السويدية المراهقة غريتا تونبرغ،... الناشطة البيئية الأشهر غريتا تونبرغ.. بطلة مسلسل الأخيرة

وتناول مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه اليوم، استضافة المملكة ورئاستها لأعمال اجتماع لجنة المرأة العربية في دورته التاسعة والثلاثين، تحت عنوان "تمكين المرأة.. تنمية للمجتمع"، وذلك في سياق جهودها لخدمة القضايا العربية والنهوض بوضع المرأة، ودعم مسيرتها من خلال التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وإسهاماتها في التنمية المستدامة وفق رؤية 2030.