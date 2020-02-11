"سباهي" يكافح كورونا الجديد بـ123 معياراً في السعودية

أكد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" أنه في إطار مكافحة عدوى فيروس كورونا الجديد، قيّم 71 من أصل 84 مستشفى تابعة لوزارة الصحة والقطاع الخاص باستخدام 123 معياراً، وهذه المستشفيات تعد المجموعة الأولى من مستشفيات السعودية التي يتم تقييمها.

وكان "سباهي" قد أقام دورة تدريبية بمقره لأكثر من 60 مُقيّمًا متخصصًا في مكافحة العدوى والسيطرة عليها، حيث تم تدريبهم، ليقوموا بتقييم 123 معيارًا خاصة بتحديد جاهزية مستشفيات المملكة للتعامل مع فيروس ‫كورونا الجديد.

يذكر أن "سباهي" هو الجهة الرسمية المسؤولة عن وضع معايير الجودة وسلامة المرضى وتقييم واعتماد كافة المنشآت الصحية في السعودية، ويرأسه الدكتور سالم الوهابي المدير العام للمركز منذ عام 2013 حتى الآن، وخلال السنوات العشرين الماضية، عمل الدكتور الوهابي في وظائف متعددة، منها وظائف إكلينيكية مرتبطة بتخصصه المهني كاستشاري أمراض وجراحة الغدد الصماء والثدي في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية حيث تلقى تدريبه الأساسي في الجراحة العامة ومن ثم العديد من مستشفيات وزارة الصحة.