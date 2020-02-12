"إعمار اليمن" يستعرض في لندن جهود السعودية التنموية

انطلق معرض البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في المملكة المتحدة، والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، في إطار مشاركات البرنامج الخارجية لإبراز الجهود والمشاريع السعودية التنموية في اليمن.

التدشين جاء حين استقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر في مقر سفارة المملكة العربية السعودية في لندن يوم الاثنين.

كما يشارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمعرض مصاحب حول الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من السعودية من خلال المركز.

ويستقبل معرض البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مقر سفارة المملكة في لندن الزوار من الأشقاء اليمنيين المقيمين في لندن، والصحافيين والإعلاميين والكتاب البريطانيين، كما يستقبل عددا من أعضاء البرلمان البريطاني والمسؤولين في الخارجية البريطانية، بحضور المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر.

وتتضمّن مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر المعرض تقديم شروح تعريفية للزوار حول مشاريع التنمية والإعمار في ‎اليمن، والتي يستفيد منها الأشقاء اليمنيين بكافة فئاتهم.

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ويتعرف الزوار من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والإعلامية من خلال المعرض على حجم الدعم السعودي المقدم للأشقاء في اليمن، بالإضافة إلى تنوّع المشاريع التنموية في اليمن والتي تشمل سبعة قطاعات حيوية، هي: قطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع الزراعة والثروة السمكية، وقطاع المياه، وقطاع الطرق والموانئ والمطارات، وقطاع المباني الحكومية.

ويحتوي المعرض على فيديوهات من مشاريع "إعمار اليمن"، ومجموعة من الصور للمستفيدين والرسومات البيانية لحجم الدعم المقدم، بالإضافة إلى صور للمشاريع التنموية في مختلف المحافظات اليمنية، والتي أحدثت أثراً إيجابياً في معيشة اليمنيين، وساهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني وتوظيف اليد العاملة اليمنية، بشكل مباشر وغير مباشر.

عرض المشاريع بتقنية الواقع الافتراضي

فيما سيتم عرض المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر تقنية الواقع الافتراضي (VR) والتي تعرض مواد مرئية وحيّة لمختلف المشاريع في القطاعات التي يعمل ضمن إطارها البرنامج في المحافظات اليمنية.

ويوزّع للزوّار مطبوعات تعريفية والنشرات الدورية الصادرة عن البرنامج، ويرافق ذلك شرحاً شفوياً شاملاً من القائمين على المعرض لجميع الزوّار بعدة لغات.

وسيشتمل نشاط البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في العاصمة البريطانية لندن على مدى الثلاثة أيام، على عدد من الأنشطة منها الالتقاء بأعضاء البرلمان البريطاني، بالإضافة إلى لقاء المشرف العام على البرنامج بوزيرة الدولة لشؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية وإقامة ندوة في مركز Policy Exchange، بالإضافة إلى لقاء سيتم تنظيمه في مقر السفارة مع أهم الصحافيين والمؤثرين في الداخل البريطاني.