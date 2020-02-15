السعودية.. تفاصيل جديدة من الخنيزي شقيق المختطف منذ 20 سنة

أكد محمد الخنيزي شقيق موسى أحد الرضيعين المختطفين قبل 20 عاماً، في تصريح إلى "العربية.نت" أن النتائج النهائية للتحاليل التي ستكشف صحة نسب أخيه موسى ستصدر غدا الأحد، بعد أخذ عينة من والده الذي يتواجد خارج المملكة حتى الآن، فيما قامت الأدلة الجنائية بأخذ عينة من والدته وتطابقت مع موسى، مما يشير إلى صحة القضية المنتشرة بأنه أخوهم المختطف منذ 20 عاما.

وأضاف الخنيزي أنهم صدموا بعد إبلاغهم من قبل الجهات الأمنية بالاشتباه في أشخاص يرجح أن يكون من بينهم شقيقهم المفقود.

ونفى محمد صحة الإشاعات المنتشرة بأن الخاطفة دخلت مرتدية زي ممرضة وإنما الصحيح أنها دخلت على أنها ستقوم بمساعدة والدته بتنظيف الطفل.

وقال الخنيزي، إن شرطة الشرقية تواصلت معهم قبل أربعة أيام وأبلغتهم أنهم عثروا على أشخاص يحتمل أن يكون من بينهم أخوهم المفقود قبل 20 عاماً من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، مقدماً الشكر لهم على اهتمامهم بالقضية رغم مضي كل هذه المدة.

محامي الخاطفة يفجر مفاجأة

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وشغلت قصة المرأة التي خطفت طفلين من أحد مستشفيات الدمام قبل عشرين عاماً، اهتمام العديد من السعوديين، بعد أن أعلنت الشرطة إلقاء القبض عليها قبل يومين.

إلا أن محامي السيدة فجر مفاجأة مساء الأربعاء خلال مداخلة تلفزيونية على "الإخبارية"، إذ أكد أن الشابين لا يزالان مقيمين في منزلها ويسعيان لإطلاق سراحها.

وأوضح المحامي عبدالعزيز الهاجري أن الشابين العشرينيين حضرا لمكتبه لتوكيله الدفاع عن السيدة والسعي لإطلاق سراحها.

كما أشار إلى أن النيابة العامة تحقق في القضية، كاشفاً وجود معلومات قد تسهم في براءة موكلته، مثل تسجيلات كاميرات المراقبة في مستشفى الولادة بالدمام، حيث لا تنطبق مواصفات الخاطفة على مواصفات موكلته على حد قوله.

يشار إلى أن وسائل إعلام محلية كانت أفادت سابقاً بأن الشابين خطفا في حادثتين منفصلتين، قبل أن يظهرا مجددا وقد تجاوزا العشرين.

ووفقا لتلك التقارير، خطف أحد الطفلين من مدينة الدمام في العام 1996، في حين خطف الثاني عام 1999، من مستشفى النساء والولادة بالدمام عقب ولادته بساعات، بعد دخول سيدة على والدته، وأخذته منها بحجة أنها من العاملين في المستشفى، وتود غسل الطفل، قبل أن يتضح أنها خطفته، وتفشل كل محاولات العثور عليه طوال تلك السنوات.

يذكر أن القصة نبشت من غياهب الماضي، بعد أن أعلنت شرطة المنطقة الشرقية الثلاثاء، أنها ضبطت سيدة سعودية في العقد الخامس من عمرها، بعد أن تقدمت بطلب رسمي لاستخراج هويتين وطنيتين لمواطنين اثنين ادعت أنهما لقيطان عثرت عليهما منذ قرابة العشرين عاما وقامت بالاعتناء بهما وتربيتهما دون الإبلاغ عنهما.