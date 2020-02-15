بعد قطعه لأذان الحرم المكي.. ملا يوضح ما جرى ويطمئن

طمأن شيخ طائفة المؤذنين بالمسجد الحرام ‏الشيخ المؤذن علي ملا، المتابعين عن حالته الصحية، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة وطبيعية.

ووصف الملا في حديثه إلى العربية.نت ، قطعه أذان العشاء يوم الخميس، بالعارض الصحي إثر موجة برد تأثر بها الصوت فقط، مؤكداً بأنه يتمتع بصحة جيدة ويزاول الأذان بالحرم المكي.

موضوع يهمك أكدت وزارة الصحة الإماراتية على "تويتر"، الجمعة، "شفاء حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد ممن كانوا يتلقون... الإمارات تؤكد شفاء حالتي إصابة بفيروس كورونا العرب و العالم

جاء ذلك حينما راج مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهر من خلاله الشيخ علي ملا ولم يكمل رفع أذان صلاة العشاء يوم الخميس.

فعندما بدأ برفع الأذان، بدى صوته تعباً الأمر الذي دفع بالمؤذن هاشم السقاف إلى إكمال رفع الأذان بدلاً عنه.

ويعد الشيخ علي أحمد ملا مؤذن المسجد الحرام وشيخ المؤذنين، من أشهر المؤذنين المعاصرين بالحرم المكي منذ أكثر من 45 عاما.

وعمل كمؤذن للحرم المكي الشريف والتحق رسمياً للعمل كمؤذن عام 1975م.

وعُرف بكونه صاحب نبرة صوتية مميزة ومعروفة للمسجد الحرام حول العالم، ولقبه البعض بـ "بلال الحرم".